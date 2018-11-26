Президент Сирии сменил девять министров в правительстве страны

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад произвел в понедельник перестановки в правительстве республики, сменив девять министров.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, новым главой МВД Сирии стал бригадный генерал Мухаммед Халед Рахмон.

Министром водных ресурсов назначен Хусейн Арнус, министром внутренней торговли стал Атеф Наддаф, министром туризма - Мухаммед Рами Радван-Мартини, министром просвещения - Муваффак аль-Азаб, министром высшего образования - Бассам Башир Ибрагим, министром общественных работ и жилищного строительства - Сухейль Мухаммед Абдель Латиф, министром коммуникаций и технологий - Айяд Мухаммед аль-Хатыб, министром промышленности - Мухаммед Муин Зин аль-Абидин Джезба.

Асад учредил также Комитет по национальному примирению при правительстве республики, руководить которым будет госминистр по национальному примирению Али Хейдар.