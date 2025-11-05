Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 20:41
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа примет участие в саммите лидеров 30-й Конференции сторон (COP30) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, с этой целью он отправится завтра в Бразилию.
"Президент Ахмед аш-Шараа совершит официальный визит в Бразилию 6-7 ноября для участия во встречах, которые соберут десятки лидеров и глав государств из разных стран мира", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что это будет первое участие Сирии в саммите на уровне главы государства.
Последние новости
21:01
Трамп: Год назад мы одержали одну из величайших побед в истории выборов президентаДругие страны
20:55
Лига чемпионов: Объявлены составы команд "Карабах" и "Челси"Футбол
20:42
Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-тиАПК
20:41
Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30Другие страны
20:36
Цены на нефть снизились после публикации данных по США - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
20:33
Бельгия под ударом: Дроны, DDoS-атаки и слабая готовность ответов на вызовыДругие страны
20:25
Глава Минобороны: Латвия передаст Украине свыше 20 БТР PatriaДругие страны
20:17
Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском портуДругие страны
20:05