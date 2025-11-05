Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

    • 05 ноября, 2025
    • 20:41
    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа примет участие в саммите лидеров 30-й Конференции сторон (COP30) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

    Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, с этой целью он отправится завтра в Бразилию.

    "Президент Ахмед аш-Шараа совершит официальный визит в Бразилию 6-7 ноября для участия во встречах, которые соберут десятки лидеров и глав государств из разных стран мира", - отмечается в сообщении.

    Отмечается, что это будет первое участие Сирии в саммите на уровне главы государства.

    Suriya Prezidenti COP30 Liderlər Zirvəsinə qatılacaq

