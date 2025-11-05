İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Suriya Prezidenti COP30 Liderlər Zirvəsinə qatılacaq

    • 05 noyabr, 2025
    • 20:27
    Suriya Prezidenti COP30 Liderlər Zirvəsinə qatılacaq

    Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şaraa Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) İqlim Dəyişikliyi Çərçivə Konvensiyasının 30-cu Tərəflər Konfransı (COP30) çərçivəsində təşkil olunacaq COP30 Liderlər Zirvəsinə qatılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin rəsmi xəbər agentliyi SANA məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu məqsədlə o, sabah Braziliyaya gedəcək.

    "Prezident Əhməd Şaraa dünyanın müxtəlif ölkələrindən onlarla lider və dövlət başçısının iştirakı ilə keçiriləcək görüşlərə qatılmaq üçün 6-7 noyabrda Braziliyaya rəsmi səfər edəcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Bunun Suriyadan prezident səviyyəsində Zirvədə ilk iştirak olacağı bildirilir.

    Suriya Əhməd əş-Şaraa COP30

