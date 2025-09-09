Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершит визит в Москву для участия в российско-арабском саммите, запланированном на 15 октября.

Как передает Report, со ссылкой на агентство SANA, об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на совместной пресс-конференции с главой сирийского МИД Асаадом аш-Шейбани в Дамаске.

"Мы уделяем особое внимание предстоящему визиту президента Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в российско-арабском саммите", - отметил Новак.