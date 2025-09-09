Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 16:39
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершит визит в Москву для участия в российско-арабском саммите, запланированном на 15 октября.
Как передает Report, со ссылкой на агентство SANA, об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на совместной пресс-конференции с главой сирийского МИД Асаадом аш-Шейбани в Дамаске.
"Мы уделяем особое внимание предстоящему визиту президента Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в российско-арабском саммите", - отметил Новак.
Последние новости
17:30
Атас Зафар: Евразия играет ключевую роль в многополярном мировом порядкеВнешняя политика
17:22
Командующий армией Непала выступит с обращением к протестующимДругие страны
17:22
Видео
Израиль в Дохе провел операцию по ликвидации высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:14
Утвержден Генплан развития города Лиман до 2042 годаВнутренняя политика
17:13
ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в ИерусалимеДругие страны
17:13
Санду: Молдова не выдержит угроз России, если не присоединится к ЕСДругие страны
17:12
Фото
В Бастии прошла акция протеста против насилия и миграционной политики ФранцииДругие страны
17:06
Макрон принял отставку Франсуа БайруДругие страны
17:01