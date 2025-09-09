ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 16:39
    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершит визит в Москву для участия в российско-арабском саммите, запланированном на 15 октября.

    Как передает Report, со ссылкой на агентство SANA, об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на совместной пресс-конференции с главой сирийского МИД Асаадом аш-Шейбани в Дамаске.

    "Мы уделяем особое внимание предстоящему визиту президента Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в российско-арабском саммите", - отметил Новак.

    Сирия Россия саммит Ахмед аш-Шараа президент Сирии

    Последние новости

    17:30

    Атас Зафар: Евразия играет ключевую роль в многополярном мировом порядке

    Внешняя политика
    17:22

    Командующий армией Непала выступит с обращением к протестующим

    Другие страны
    17:22
    Видео

    Израиль в Дохе провел операцию по ликвидации высокопоставленных деятелей ХАМАС - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:14

    Утвержден Генплан развития города Лиман до 2042 года

    Внутренняя политика
    17:13

    ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

    Другие страны
    17:13

    Санду: Молдова не выдержит угроз России, если не присоединится к ЕС

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Бастии прошла акция протеста против насилия и миграционной политики Франции

    Другие страны
    17:06

    Макрон принял отставку Франсуа Байру

    Другие страны
    17:01

    Потенциал железной дороги БТК к 2034 году утроится

    Инфраструктура
    Лента новостей