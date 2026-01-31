В Китае начали расследование в отношении главы МЧС за "нарушение партийной дисциплины"

В Китае начато расследование в отношении министра по чрезвычайным ситуациям Ван Сянси по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законодательства.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в субботу сообщила Центральная комиссия Компартии КНР (КПК) по проверке дисциплины.

Подробности дела не раскрываются. Отмечается, что проверки в отношении действующих министров в КНР проводятся крайне редко.

Расследование проходит в рамках масштабной антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина. В январе Си Цзиньпин подчеркнул, что борьба с коррупцией является "битвой, которую Китай не может позволить себе проиграть". В 2024 году было зафиксировано рекордное число расследований против высокопоставленных чиновников - 65. При этом контрольные органы расширили сферу проверок на бывших руководителей университетов и государственных компаний.

63-летний Ван Сянси возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям в июле 2022 года. До назначения он руководил государственной энергетической корпорацией National Energy Investment Corp.

Кроме того, отмечает Reuters, китайские СМИ сообщили о начале антикоррупционного расследования в отношении бывшего секретаря парткома автономного района Внутренняя Монголия Сунь Шаочэна.