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    Президент Сербии прибыл с визитом в Косово

    Александр Вучич впервые посещает автономный край в качестве президента

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Косово, где уже успел посетить монастырь Баньска, расположенный в одноименном городе на севере автономного края, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

    К монастырю пришли около 500 проживающих в Баньске сербов. Некоторые из них принесли на встречу флаги Сербии и рудника Трепча, принадлежность которого оспаривают Белград и Тирана.

    Монастырь Баньска - один из старейших в Косове. Он был построен в начале XIV века. В XVII веке обитель была разрушена, однако в конце XX века ее восстановили на прежнем месте.

    К визиту Вучича в Косове предприняты повышенные меры безопасности со стороны служб безопасности Сербии и полиции Косова. Пока попыток провокаций не зафиксировано.

    Вучич впервые посещает Косово в качестве президента, ранее он приезжал в край, когда находился на посту премьер-министра. 

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