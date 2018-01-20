Президент Сербии прибыл с визитом в Косово

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Косово, где уже успел посетить монастырь Баньска, расположенный в одноименном городе на севере автономного края, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

К монастырю пришли около 500 проживающих в Баньске сербов. Некоторые из них принесли на встречу флаги Сербии и рудника Трепча, принадлежность которого оспаривают Белград и Тирана.

Монастырь Баньска - один из старейших в Косове. Он был построен в начале XIV века. В XVII веке обитель была разрушена, однако в конце XX века ее восстановили на прежнем месте.

К визиту Вучича в Косове предприняты повышенные меры безопасности со стороны служб безопасности Сербии и полиции Косова. Пока попыток провокаций не зафиксировано.

Вучич впервые посещает Косово в качестве президента, ранее он приезжал в край, когда находился на посту премьер-министра.