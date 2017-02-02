Президент Румынии намерен оспорить в суде решение Кабмина, вызвавшее акции протеста

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился в Конституционный суд республики с целью попытаться оспорить изменения в Уголовном кодексе, которые касаются декриминализации ряда преступлений, что привело к масштабным акциям протеста на территории страны, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По его словам, данные поправки являются конфликтом между правительством с одной стороны и системой юстиции и парламентом, с другой.

Кроме того, Йоханнис призвал социал-демократов, находящихся во главе правительства, отменить изменения в Уголовном кодексе, которые были утверждены во вторник, 31 января.

Накануне тысячи граждан Румынии вышли на акции протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, нанесших ущерб менее 200 тыс. леев (47,5 тысячи долларов США). В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.