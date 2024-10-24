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Президент РФ обвинил страны Запады в неоколониализме

Президент РФ обвинил страны Запады в неоколониализме Россия не боится обострения международной обстановки из-за эскалации со стороны стран Запада, но сомневается, что к этому готовы сами западные государства.
Другие страны
24 октября 2024 г. 20:23
Президент РФ обвинил страны Запады в неоколониализме

Россия не боится обострения международной обстановки из-за эскалации со стороны стран Запада, но сомневается, что к этому готовы сами западные государства.

Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

"Не мы занимаемся, на обострение всегда идут те, кто стоит на другой стороне, мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те, страны, которые этим занимаются", - сказал Путин.

По его словам, некоторые боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов - на Ближнем Востоке, в Украине.

Президент России обвинил западные страны в неоколониализме, в первую очередь в отношении африканских стран.

"Я считаю, что это инструменты неоколониализма, когда опускают эти страны, заставляют опять зависеть от западных технологий. Кредиты дают, но на ужасных условиях, кредиты вернуть невозможно - это еще один инструмент неоколониализма", - сказал Путин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya prezidenti Qərb ölkələrini neokolonializmdə ittiham edib

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