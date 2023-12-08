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Президент Португалии отправил в отставку правительство страны

Президент Португалии отправил в отставку правительство страны Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза издал указ об отставке действующего состава правительства страны после ухода с должности премьер-министра Антониу Кошты из-за коррупционного скандала.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 11:51
Президент Португалии отправил в отставку правительство страны

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза издал указ об отставке действующего состава правительства страны после ухода с должности премьер-министра Антониу Кошты из-за коррупционного скандала.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы государства.

"Вслед за отставкой премьер-министра, президент республики сегодня в соответствии с Конституцией издал указ об отставке правительства, который вступит в силу с 8 декабря", - говорится в заявлении.

Решение президента последовало после того, как 7 ноября Антониу Кошта сообщил, что подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Полиция Португалии провела более 40 обысков, в том числе в официальной резиденции главы кабмина и в двух министерствах. Было произведено несколько арестов. В рамках дела также был задержан глава администрации премьера Витор Эшкариа.

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