Президент Польши заявил, что США предоставили стране гарантии безопасности

Президент Польши Кароль Навроцкий, подводя итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, отметил, что Вашингтон предоставил Варшаве гарантии безопасности.

Как передает Report со ссылкой на польский телеканал Polsat, Навроцкий выразил особое удовлетворение достигнутыми договоренностями.

"Президент Трамп, и это меня радует особенно, предоставил Польше гарантии безопасности, отметив наше сотрудничество в военной сфере", - заявил польский лидер.

По его словам, встреча стала большим успехом, в ходе нее обсуждалось расширение американского военного присутствия в Польше.

Навроцкий сообщил, что в четверг министр обороны США Пит Хегсет и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич проведут переговоры, на которых будут затронуты вопросы, имеющие ключевое значение для укрепления польской безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов, президент подчеркнул, что видит реальную возможность для постоянного присутствия американских войск в Польше. Он добавил, что на переговорах Хегсета и Ценцкевича будет рассмотрено как размещение военных контингентов США, так и гарантии безопасности, а также новые проекты по развитию оборонной инфраструктуры страны.