    Polşa Prezidenti: ABŞ ölkəmizə təhlükəsizlik zəmanəti verib

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 04:56
    Polşa Prezidenti: ABŞ ölkəmizə təhlükəsizlik zəmanəti verib

    Polşa Prezidenti Karol Navrocki Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşünə yekun vurarkən qeyd edib ki, Vaşinqton Varşavaya təhlükəsizlik zəmanəti verib.

    "Report"un Polşanın "Polsat" telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, Navroçki əldə olunmuş razılaşmalardan xüsusi məmnunluğunu bildirib.

    "Prezident Tramp Polşaya təhlükəsizlik zəmanəti verdi, hərbi sahədə əməkdaşlığımızı qeyd etdi və bu məni xüsusilə sevindirdi", - Polşa lideri bildirib.

    Onun sözlərinə görə, görüş böyük uğurla keçib və danışıqlar zamanı Polşada Amerika hərbi mövcudluğunun genişləndirilməsi müzakirə olunub.

    Navroçki deyib ki, cümə axşamı ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset və Polşa Milli Təhlükəsizlik Bürosunun rəhbəri Slavomir Çeçkeviç Polşanın təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələləri müzakirə edəcək danışıqlar aparacaqlar.

    Jurnalistlərin suallarını cavablandıran prezident vurğulayıb ki, o, Amerika qoşunlarının Polşada daimi olması üçün real imkan görür. Karol Navrocki əlavə edib ki, Heqset və Çenkeviç arasında danışıqlarda həm ABŞ hərbi kontingentinin yerləşdirilməsi və təhlükəsizlik zəmanətləri, həm də ölkənin müdafiə infrastrukturunun inkişafı üçün yeni layihələr nəzərdən keçiriləcək.

    Polşa Donald Tramp Karol Navrocki
    Rus Versiası Rus Versiası
    Президент Польши заявил, что США предоставили стране гарантии безопасности

