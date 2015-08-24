Президент Польши высказался за создание военных баз на восточном фланге НАТО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Президент Польши Анджей Дуда высказался за создание баз НАТО на восточном фланге альянса, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Дружественные нам вооруженные силы должны находиться там, где проходит реальная граница НАТО. Это мое предложение. Наши союзники должны его рассмотреть", - сказал Дуда в воскресенье на пресс-конференции в Таллине.

По его мнению, "это было бы не только правильным с исторической точки зрения, это было бы и справедливо".

Его поддержал президент Эстонии Тоомас Хенедрик Ильвес.

"Если нам обеспечат гарантии безопасности, то кого-то это может отпугнуть от потенциальной агрессии", - отметил президент Эстонии.

Дуда совершил в воскресенье свой первый зарубежный визит, выбрав для этого Эстонию. Он встретился также со спикером парламента Эйки Нестором и премьер-министром Таави Рыйвасом.