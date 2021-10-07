Президент Перу сообщил об отставке правительства

Президент Перу Педро Кастильо отправил в отставку правительство Гидо Бельидо.

Президент Перу Педро Кастильо отправил в отставку правительство Гидо Бельидо.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом политик заявил в обращении к нации.

"Сегодня принята отставка председателя Совета министров Гидо Бельидо Угарте, которого я благодарю за службу государству. Сообщаю, что новый кабинет министров примет присягу сегодня в восемь часов вечера (05:00 бакинское время)", - сказал перуанский лидер в обращении к нации, которое транслировалось на канале администрации президента в YouTube.

Кастильо пояснил, что данное решение принято в интересах "повышения управляемости" и в целях сохранения "равновесия между властями". Он также призвал политические силы страны отказаться от идеологических разногласий в пользу интересов государства.

Леворадикал Кастильо вступил в должность главы государства в конце июля, победив с минимальным перевесом в ходе второго тура президентских выборов Кейко Фухимори - дочь бывшего диктатора Альберто Фухимори, представлявшую ультраправую оппозицию. Состав правительства Кастильо был утвержден парламентом в конце августа.