    Президент Перу объявил 30-дневное чрезвычайное положение в столице

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 12:04
    Президент Перу Хосе Энрике Хери объявил 30-дневное чрезвычайное положение в столице Лиме.

    Как передает Report со ссылкой на AP, об этом президент Перу сообщил в телевизионном обращении.

    Согласно информации, мера введена в рамках усилий правительства по сдерживанию роста насилия, которое спровоцировало массовые протесты и сыграло ключевую роль в недавней отставке его предшественника.

    Хери заявил, что чрезвычайное положение в Лиме продлится 30 дней. Позднее правительство опубликовало официальный указ.

