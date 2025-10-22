Президент Перу объявил 30-дневное чрезвычайное положение в столице
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 12:04
Президент Перу Хосе Энрике Хери объявил 30-дневное чрезвычайное положение в столице Лиме.
Как передает Report со ссылкой на AP, об этом президент Перу сообщил в телевизионном обращении.
Согласно информации, мера введена в рамках усилий правительства по сдерживанию роста насилия, которое спровоцировало массовые протесты и сыграло ключевую роль в недавней отставке его предшественника.
Хери заявил, что чрезвычайное положение в Лиме продлится 30 дней. Позднее правительство опубликовало официальный указ.
Последние новости
12:44
ЦБА ожидает дальнейшего роста цен на золотоФинансы
12:43
Гроно приветствует решение Азербайджана снять ограничения на транзит в АрмениюВнешняя политика
12:40
Азер Амирасланов: Экономическая безопасность - ключевой элемент политики правительстваИнфраструктура
12:36
Центробанк Азербайджана прогнозирует профицит текущего счета в $3,7 млрдФинансы
12:36
ЦБА: На валютном рынке Азербайджана предложение превышает спрос - ОБНОВЛЕНОФинансы
12:31
Фото
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел ЭстонииВнутренняя политика
12:31
Совфед денонсировал соглашение с США по утилизации плутонияВ регионе
12:26
Из РФ в Азербайджан экстрадированы четверо находившихся в международном розыскеВнешняя политика
12:22
Фото