Президент Перу объявил 30-дневное чрезвычайное положение в столице

Президент Перу Хосе Энрике Хери объявил 30-дневное чрезвычайное положение в столице Лиме.

Как передает Report со ссылкой на AP, об этом президент Перу сообщил в телевизионном обращении.

Согласно информации, мера введена в рамках усилий правительства по сдерживанию роста насилия, которое спровоцировало массовые протесты и сыграло ключевую роль в недавней отставке его предшественника.

Хери заявил, что чрезвычайное положение в Лиме продлится 30 дней. Позднее правительство опубликовало официальный указ.