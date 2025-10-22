Peru paytaxtında 30 günlük fövqəladə vəziyyət elan edilib
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 12:33
Peru Prezidenti Xose Enrike Xeri paytaxt Limada 30 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib.
"Report" AP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Peru Prezidenti televiziya ilə müraciətində bildirib.
Məlumata görə, tədbir hökumətin kütləvi etirazlara səbəb olan və prezidentin sələfinin istefa verməsində mühüm rol oynayan zorakılığın artmasının qarşısının alınması səyləri çərçivəsində həyata keçirilib.
Xeri Limada fövqəladə vəziyyətin 30 gün davam edəcəyini bildirib.
