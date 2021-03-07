Президент Парагвая попросил всех министров подать в отставку на фоне протестов

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес попросил всех министров подать в отставку для проведения перестановок в правительстве после того, как в стране начали проходить акции протеста.
Об этом сообщил в субботу министр информационных технологий и связи Мануэль Брунетти.
"Президент услышал граждан. Он попросил всех министров своего кабинета предоставить ему заявления об отставке. Президент объявит о перестановках", - приводит его слова газета ABC Color.
Как сообщил Брунетти, Абдо Бенитес должен объявить о новых назначения до конца дня.
Отметим, что акция закончилась столкновениями, в ходе которых погиб один человек, более 20 пострадали. В субботу протесты продолжились.