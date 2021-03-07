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Президент Парагвая попросил всех министров подать в отставку на фоне протестов

Президент Парагвая попросил всех министров подать в отставку на фоне протестов Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес попросил всех министров подать в отставку для проведения перестановок в правительстве после того, как в стране начали проходить акции протеста.
Другие страны
7 марта 2021 г. 03:53
Президент Парагвая попросил всех министров подать в отставку на фоне протестов
Марио Абдо Бенитес

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес попросил всех министров подать в отставку для проведения перестановок в правительстве после того, как в стране начали проходить акции протеста.

Об этом сообщил в субботу министр информационных технологий и связи Мануэль Брунетти.

"Президент услышал граждан. Он попросил всех министров своего кабинета предоставить ему заявления об отставке. Президент объявит о перестановках", - приводит его слова газета ABC Color.

Как сообщил Брунетти, Абдо Бенитес должен объявить о новых назначения до конца дня.

Отметим, что акция закончилась столкновениями, в ходе которых погиб один человек, более 20 пострадали. В субботу протесты продолжились.

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Версия на азербайджанском языке Paraqvay prezidenti bütün nazirlərin istefasını istəyib

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