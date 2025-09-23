Президент Палестины заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой
Другие страны
- 23 сентября, 2025
- 01:39
Палестинская радикальная группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа.
Как передает Report, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"ХАМАС не будет играть никакой роди в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации (ПНА)", - подчеркнул он. По словам Аббаса, ПНА стремится к созданию "единого государства без свободного оружия с законными силами безопасности".
