Президент Палестины заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой

Палестинская радикальная группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа.

Как передает Report, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"ХАМАС не будет играть никакой роди в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации (ПНА)", - подчеркнул он. По словам Аббаса, ПНА стремится к созданию "единого государства без свободного оружия с законными силами безопасности".