Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН

    Президент Палестины заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 01:39
    Президент Палестины заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой

    Палестинская радикальная группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа.

    Как передает Report, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    "ХАМАС не будет играть никакой роди в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации (ПНА)", - подчеркнул он. По словам Аббаса, ПНА стремится к созданию "единого государства без свободного оружия с законными силами безопасности".

    Махмуд Аббас Палестина ХАМАС
    Mahmud Abbas: "HƏMAS Qəzza zolağının idarə olunmasında heç bir rol oynamayacaq"

    Последние новости

    02:10

    В США будут уведомлять, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

    Здоровье
    01:39

    Президент Палестины заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой

    Другие страны
    01:23
    Фото

    "Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

    Футбол
    01:20

    Литва намерена дополнительно выделить полмиллиарда евро на средства ПВО

    Другие страны
    01:06

    В Сабирабадском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    00:37

    Эрдоган: Признание Палестины является историческим решением

    Другие страны
    00:29
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом компании Blackstone

    Внешняя политика
    00:13

    В Барде шестилетний ребенок умер после установки капельницы на дому

    Происшествия
    23:57

    Госсекретарь США и президент Сирии обсудили отношения с Израилем

    Другие страны
    Лента новостей