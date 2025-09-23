İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Mahmud Abbas: "HƏMAS Qəzza zolağının idarə olunmasında heç bir rol oynamayacaq"

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 00:33
    Mahmud Abbas: HƏMAS Qəzza zolağının idarə olunmasında heç bir rol oynamayacaq

    "Fələstinin "HƏMAS" radikal qruplaşması Qəzza zolağının idarə olunmasında heç bir rol oynamayacaq".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fələstin prezidenti Mahmud Abbas BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Yaxın Şərq sülh prosesi üzrə yüksək səviyyəli beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "HƏMAS" və digər qruplar silahlarını Fələstin Milli Administrasiyasına təhvil verməlidir.

    "Fələstin Milli Administrasiyası silahsız, qanuni təhlükəsizlik qüvvələri ilə vahid dövlət yaratmağa çalışır".

    Fələstinin FƏTH və HƏMAS hərəkatları arasında Misirin vasitəçiliyi ilə Qəzzada müharibədən sonrakı idarəçiliklə bağlı danışıqlar illərdir aparılır. Ən son danışıqlar 2-4 noyabr 2024-cü il tarixlərində Qahirədə baş tutub.

    Bu danışıqlardan sonra ümumi Fələstin milli konsensus hökuməti formalaşana qədər zolağını idarə etmək üçün məsul olan müvəqqəti qurumun yaradılması qərara alınıb. Bu struktur "İctimai Dəstək Komitəsi" adlandırılıb.

    Misir mənbələrinə görə, bu qurum Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın fərmanı ilə yaradılıb və onun tərkibinə qəzzalı olan, lakin heç bir siyasi partiyaya bağlı olmayan müstəqil nümayəndələr daxildir.

    Son xəbərlər

    00:45

    Quterreş: Fələstin xalqı üçün dövlətçilik mükafat deyil, hüquqdur

    Digər ölkələr
    00:33

    Mahmud Abbas: "HƏMAS Qəzza zolağının idarə olunmasında heç bir rol oynamayacaq"

    Digər ölkələr
    00:29

    Ərdoğan: "Fələstinin tanınması son dərəcə mühüm və tarixi qərardır"

    Digər ölkələr
    00:24
    Foto

    "Blackstone" şirkətinin Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğu qeyd edilib

    Xarici siyasət
    00:22

    Fələstin prezidenti: "Seçkilər Qəzzada tam atəşkəsdən sonra bir il ərzində baş tutacaq"

    Digər ölkələr
    00:16

    KİV: HƏMAS və İsrail vasitəçiləri yeni atəşkəs təklifi irəli sürüblər

    Digər ölkələr
    23:55

    Ərdoğan: Enerji və müdafiə Türkiyə ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın prioritet sahələridir

    Region
    23:42

    Bərdədə 6 yaşlı uşağa evdə sistem vurulduqdan sonra ölüb

    Hadisə
    23:41

    Türkiyədə ağır yol qəzasında iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti