Президент Пакистана заявил о намерении продолжить борьбу с терроризмом

Вооруженные силы Пакистана продолжат борьбу с угрозой терроризма, чтобы обеспечить безопасность и защиту территориальной целостности страны.

Вооруженные силы Пакистана продолжат борьбу с угрозой терроризма, чтобы обеспечить безопасность и защиту территориальной целостности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Ариф Алви.

"Наши успехи в этой асимметричной войне являются свидетельством способности национальных вооруженных сил превратиться в уникальную силу, способную соответствовать современным боевым требованиям. В этот день мы подтверждаем приверженность Пакистана миру и его политику мирного сосуществования", - сказал он.

Алви назвал приоритетной задачей Пакистана урегулирование территориального спора с Индией из-за Кашмира.