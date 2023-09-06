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Президент Пакистана заявил о намерении продолжить борьбу с терроризмом

Президент Пакистана заявил о намерении продолжить борьбу с терроризмом Вооруженные силы Пакистана продолжат борьбу с угрозой терроризма, чтобы обеспечить безопасность и защиту территориальной целостности страны.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 14:18
Президент Пакистана заявил о намерении продолжить борьбу с терроризмом

Вооруженные силы Пакистана продолжат борьбу с угрозой терроризма, чтобы обеспечить безопасность и защиту территориальной целостности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Ариф Алви.

"Наши успехи в этой асимметричной войне являются свидетельством способности национальных вооруженных сил превратиться в уникальную силу, способную соответствовать современным боевым требованиям. В этот день мы подтверждаем приверженность Пакистана миру и его политику мирного сосуществования", - сказал он.

Алви назвал приоритетной задачей Пакистана урегулирование территориального спора с Индией из-за Кашмира.

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Версия на английском языке President of Pakistan voices intention to continue fight against terrorism

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