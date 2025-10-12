Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 13:07
    Президент Пакистана: Мы будет решительно защищать безопасность нашей страны

    Президент Пакистана Асиф Али Зардари в ответ на агрессивные действия Афганистана заявил, что Исламабад будет решительно защищать свои национальные интересы, суверенитет и безопасность.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Daily Pakistan.

    Зардари также заявил, что руководство Афганистана, отказавшись от борьбы за свободу угнетенного народа в оккупированных Джамму и Кашмире, совершило несправедливость как по отношению к истории, так и по отношению к единоверцам.

    Напомним, что 11 октября афганские боевики атаковали погранпункты на государственной границе Пакистана.

    Pakistan Prezidenti: Ölkəmizin təhlükəsizliyini qorumaqda qərarlıyıq
    President of Pakistan: We will firmly defend the security of our country

