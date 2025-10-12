Президент Пакистана: Мы будет решительно защищать безопасность нашей страны

Президент Пакистана Асиф Али Зардари в ответ на агрессивные действия Афганистана заявил, что Исламабад будет решительно защищать свои национальные интересы, суверенитет и безопасность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Daily Pakistan.

Зардари также заявил, что руководство Афганистана, отказавшись от борьбы за свободу угнетенного народа в оккупированных Джамму и Кашмире, совершило несправедливость как по отношению к истории, так и по отношению к единоверцам.

Напомним, что 11 октября афганские боевики атаковали погранпункты на государственной границе Пакистана.