    Президент ОАЭ принял в Абу-Даби главу МИД Турции

    • 15 января, 2026
    • 00:54
    Президент ОАЭ принял в Абу-Даби главу МИД Турции

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял находящегося с визитом в Абу-Даби министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе эмиратского лидера.

    Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения и важность укрепления сотрудничества в различных областях. Они подчеркнули свою приверженность углублению связей в рамках стратегического партнерства и Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

    На встрече также в центре внимания также были события на Ближнем Востоке, в частности усилия по сохранению перемирия в Газе и решение углубляющегося гуманитарного кризиса. Обе стороны отметили важность обеспечения быстрой и беспрепятственной доставки помощи нуждающимся гражданским лицам.

    Аль Нахайян и Фидан еще раз подтвердили необходимость усиления дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира на основе принципа двух государств в регионе. Они охарактеризовали это решение как единственный возможный путь к достижению устойчивой стабильности в регионе и реализации стремлений народов региона к безопасности, развитию и благополучию.

    BƏƏ Prezidenti Fidanla Yaxın Şərqdəki mövcud durumu müzakirə edib

