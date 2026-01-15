Президент ОАЭ принял в Абу-Даби главу МИД Турции

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял находящегося с визитом в Абу-Даби министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе эмиратского лидера.

Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения и важность укрепления сотрудничества в различных областях. Они подчеркнули свою приверженность углублению связей в рамках стратегического партнерства и Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

На встрече также в центре внимания также были события на Ближнем Востоке, в частности усилия по сохранению перемирия в Газе и решение углубляющегося гуманитарного кризиса. Обе стороны отметили важность обеспечения быстрой и беспрепятственной доставки помощи нуждающимся гражданским лицам.

Аль Нахайян и Фидан еще раз подтвердили необходимость усиления дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира на основе принципа двух государств в регионе. Они охарактеризовали это решение как единственный возможный путь к достижению устойчивой стабильности в регионе и реализации стремлений народов региона к безопасности, развитию и благополучию.