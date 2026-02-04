В МИД Азербайджана обсудили развитие двустороннего сотрудничества со Словакией
- 04 февраля, 2026
- 15:34
Посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов и новый директор департамента по Европе Министерства иностранных дел Азербайджана Мамед Талыбов обсудили развитие двустороннего сотрудничества.
Как передает Report, об этом посол написал в соцсети Х .
"Мне доставило удовольствие встретиться с новым директором департамента по Европе министерства иностранных дел Азербайджана Мамедом Талыбовым. Обсуждения были сосредоточены на дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества",- написал дипломат.
It was a pleasure to meet with the new Director of the Europe Department at the MFA of 🇦🇿, Mr. Mammad Talibov @MATalibli. The discussions focused on further development of #bilateral 🇸🇰🤝🇦🇿 #cooperation.@SlovakiaMFA @AzerbaijanMFA #cooperation #Slovakia #Azerbaijan pic.twitter.com/je2bBrNvbh— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) February 4, 2026