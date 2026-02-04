Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В МИД Азербайджана обсудили развитие двустороннего сотрудничества со Словакией

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 15:34
    В МИД Азербайджана обсудили развитие двустороннего сотрудничества со Словакией

    Посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов и новый директор департамента по Европе Министерства иностранных дел Азербайджана Мамед Талыбов обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом посол написал в соцсети Х .

    "Мне доставило удовольствие встретиться с новым директором департамента по Европе министерства иностранных дел Азербайджана Мамедом Талыбовым. Обсуждения были сосредоточены на дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества",- написал дипломат.

    Azərbaycan XİN-də Slovakiya ilə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib
    Azerbaijan, Slovakia mull development of bilateral cooperation
