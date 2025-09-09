ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Президент Непала призвал протестующих к переговорам

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 17:36
    Президент Непала призвал протестующих к переговорам

    Президент Непала Рам Чандра Паудел на фоне беспорядков в стране призвал к национальному единству и заявил о готовности сотрудничать для мирного разрешения ситуации.

    Как передает Report, об этом сообщает The Himalayan.

    Сообщается, что Паудел призвал протестующих провести переговоры.

    "Я призываю всех, включая протестующих граждан, сотрудничать для мирного разрешения сложной ситуации в стране. Я призываю все стороны проявлять сдержанность, не допустить дальнейшего нанесения ущерба стране и приступить к переговорам", - говорится в заявлении Рам Чандру.

    Отметим, что в Непале проходят беспорядки и ожесточенные протесты, в ходе которых погибли не менее 22 человек и еще сотни получили ранения. Силы безопасности открыли огонь по демонстрантам у здания Федерального парламента. Позднее протестующие ворвались в ключевые правительственные объекты, включая здание парламента и резиденцию президента в Шитал-Нивас. Таже сообщалось о том, что супруга бывшего премьер-министра Непала Джаланата Ханала Раджьялакшми Читракар погибла после нападения протестующих на их дом. Протестующие заявляют, что взяли контроль над ситуацией в стране, однако власти Непала опровергли эту информацию.

    Nepal Prezidenti etirazçıları danışıqlara çağırıb
    Nepal's president calls for dialogue, urges calm

