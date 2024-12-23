Президент Мулино заявил, что Панамский канал не перейдет под власть США

Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, суверенитет и независимость страны не могут быть предметом переговоров.

Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, суверенитет и независимость страны не могут быть предметом переговоров.

Как передает Report , об этом заявил в обращении к нации глава центральноамериканского государства Хосе Рауль Мулино в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

Он назвал Панамский канал частью истории страны и напомнил, что подписанный в 1977 году договор Торрихоса - Картера предусматривал ликвидацию так называемой зоны Панамского канала и утверждал суверенитет Панамы над этим водным путем. Окончательная передача канала Панаме была завершена в декабре 1999 года.

Мулино подчеркнул, что с тех пор никаких вопросов или претензий по этому поводу не было, канал был расширен по решению панамских властей и сейчас представляет собой важнейший проект, который приносит экономике страны сотни миллионов долларов.

Комментируя претензии Трампа о якобы высоких тарифах на прохождение судов по Панамскому каналу, президент Панамы отметил, что такие тарифы устанавливаются публично и открыто, принимая во внимание условия рынка, международную конкуренцию, текущие расценки и необходимость ремонтных работ и модернизации.

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать и оказался очень коротким. "Это мы еще посмотрим", - написал политик на своей странице в соцсети Truth Social.