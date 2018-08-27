Президент Молдовы прокомментировал протесты в Кишиневе

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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон отреагировал на протесты, которые прошли в Кишиневе. Как сообщает Report, И. Додон на своей странице в Facebook подчеркнул, что такие протесты опасны для страны.

"То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания — это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах", — написал Додон.

По словам президента, "очень опасно", что вся эта ненависть и хаос с улиц может попасть в парламент.

Ранее на митинге оппозиции в Кишиневе протестующие выдвинули ряд требований.