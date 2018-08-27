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    Президент Молдовы прокомментировал протесты в Кишиневе

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон отреагировал на протесты, которые прошли в Кишиневе. Как сообщает Report, И. Додон на своей странице в Facebook подчеркнул, что  такие протесты опасны для страны.

    "То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания — это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах", — написал Додон.

    По словам президента, "очень опасно", что вся эта ненависть и хаос с улиц может попасть в парламент.

    Ранее на митинге оппозиции в Кишиневе протестующие  выдвинули ряд требований.

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