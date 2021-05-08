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Президент Мексики решил не посещать место обрушения метромоста в столице

Президент Мексики решил не посещать место обрушения метромоста в столице Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не собирается посетить место обрушения метромоста в столице страны и встретиться с пострадавшими.
Другие страны
8 мая 2021 г. 03:42
Президент Мексики решил не посещать место обрушения метромоста в столице

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не собирается посетить место обрушения метромоста в столице страны и встретиться с пострадавшими.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос

"Это не в моем стиле, это больше похоже на спектакль и то, что делали раньше, я не люблю лицемерие, - заявил Обрадор. - Я слежу за ситуацией, я солидарен с родственниками жертв, мне очень больно, но в этой ситуации неуместно позировать для фотографий, к черту это, этот демагогический и лицемерный стиль".

Напомним, что пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился 3 мая поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом, два вагона рухнули с высоты около 10 м. Жертвами трагедии стали 25 человек, десятки получили травмы. До сих пор в городских больницах остаются 35 пострадавших. Причиной трагедии стал дефект компонентов конструкции.

Отметим, что в связи с техногенной катастрофой был объявлен трехдневный национальный траур.

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