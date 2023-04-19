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Президент Мексики обвинил Пентагон в шпионаже

Президент Мексики обвинил Пентагон в шпионаже Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 08:21
Президент Мексики обвинил Пентагон в шпионаже

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

На фоне напряженности между военно-морскими силами США и армией Мексики президент сообщил, что начнет засекречивать информацию из вооруженных сил для защиты национальной безопасности.

"Теперь мы собираемся защитить информацию от ВМС и Министерства обороны США, потому что мы являемся объектом шпионажа со стороны Пентагона", - сказал Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции.

В Пентагоне отметили, что Министерство обороны США имеет крепкое партнерство в сфере обороны с армией и флотом Мексики, и что организации решают общие вызовы, уважая суверенитет друг друга и соответствующие программы внешней политики.

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