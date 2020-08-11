Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Беларуси

Вильнюс считает необходимым провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Беларусипосле прошедших там выборов президента.

Вильнюс считает необходимым провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Беларуси после прошедших там выборов президента.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, эту позицию президент Литвы Гитанас Науседа озвучил в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем во вторник.

"С учетом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Беларуси провести чрезвычайный саммит ЕС", - написал литовский лидер на своей странице в Twitter.