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    Президент Литвы: ЕС и Великобритания заключили соглашение

    Ранее сообщалось, что Меркель сообщила о желании лидеров ЕС удержать Великобританию

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Великобритания и лидеры ЕС достигли договоренности, написала в своем твиттере президент Литвы Даля Грибаускайте, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

    «Договоренность по Великобритании в ЕС достигнута, драма завершена», — сообщила она.

    Грибаускайте сделала данное заявление спустя полчаса после начала рабочего ужина, на котором странами-членами ЕС обсуждался окончательный вариант соглашения.

    Ранее сообщалось, что Меркель сообщила о желании лидеров ЕС удержать Великобританию.

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