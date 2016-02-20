Президент Литвы: ЕС и Великобритания заключили соглашение

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Великобритания и лидеры ЕС достигли договоренности, написала в своем твиттере президент Литвы Даля Грибаускайте, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

«Договоренность по Великобритании в ЕС достигнута, драма завершена», — сообщила она.

Грибаускайте сделала данное заявление спустя полчаса после начала рабочего ужина, на котором странами-членами ЕС обсуждался окончательный вариант соглашения.

Ранее сообщалось, что Меркель сообщила о желании лидеров ЕС удержать Великобританию.