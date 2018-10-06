Президент Колумбии отказался вступать в перепалку с Мадуро

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Иван Дуке отказался вступать в перепалку с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, допустившим нелицеприятные высказывания в его адрес.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее Мадуро назвал Дуке "дьяволом" и сателлитом империи, то есть США.

"Я не занимаюсь персональными атаками, я защищаю демократию, свободы, и то, что должны делать все страны, защищающие демократию, — это осудить злоупотребления диктатуры", — приводит портал Tiempo слова Дуке.

В то же время МИД Колумбии выступил с заявлением относительно слов Мадуро. "МИД считает эти заявления нападками на достоинство президента Республики Колумбия, правительства, представляющего колумбийский народ, который его выбрал, в связи с чем требует уважения со стороны правительства Боливарианской Республики Венесуэлы", – говорится в коммюнике.