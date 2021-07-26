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Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма

Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма Президент Колумбии Иван Дуке обвинил Каракас в пособничестве террористическим группировкам и заявил, что США могли бы внести Венесуэлу в список стран-спонсоров терроризма.
Другие страны
26 июля 2021 г. 22:35
Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма
Иван Дуке

Президент Колумбии Иван Дуке обвинил Каракас в пособничестве террористическим группировкам и заявил, что США могли бы внести Венесуэлу в список стран-спонсоров терроризма.

Как передает Report, об этом он написал в своем блоге в Twitter.

"Есть страны, которые укрывают террористов на своей территории, есть те, кто во всеуслышание заявляет о своей способности это делать. Мы видим абсолютно неопровержимые случаи. Например, 33-я боевая группа находится под защитой на территории Венесуэлы. Иван Маркес, Романья, Паис находятся в Венесуэле, а также Антонио Гарсия, и Паблито среди прочих. Очевидно, что это согласие диктаторского режима Венесуэлы заслуживает того, чтобы Соединенные Штаты провозгласили её государством-спонсором терроризма", - заявил президент в выступлении, опубликованном в его блоге в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiya prezidenti: Venesuela terrorizmə himayədarlıq edir

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