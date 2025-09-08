Президент Казахстана выступит с обращением к народу
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 07:23
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу
Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом проинформировал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах "Акорды" в социальных сетях в 10:00 по бакинскому времени.
Ожидается, что в своем обращении Токаев сделает важные заявления относительно текущей политической и экономической ситуации.
