Президент Казахстана выступит с обращением к народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу

Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом проинформировал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах "Акорды" в социальных сетях в 10:00 по бакинскому времени.

Ожидается, что в своем обращении Токаев сделает важные заявления относительно текущей политической и экономической ситуации.