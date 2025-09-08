российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Президент Казахстана выступит с обращением к народу

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 07:23
    Президент Казахстана выступит с обращением к народу

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу

    Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом проинформировал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

    Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах "Акорды" в социальных сетях в 10:00 по бакинскому времени.

    Ожидается, что в своем обращении Токаев сделает важные заявления относительно текущей политической и экономической ситуации.

    Касым-Жомарт Токаев обращение президент Казахстана
    Qazaxıstan Prezidenti xalqa müraciət edəcək

