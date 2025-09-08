İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Qazaxıstan Prezidenti xalqa müraciət edəcək

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 07:16
    Qazaxıstan Prezidenti xalqa müraciət edəcək

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev xalqa müraciət edəcək.

    "Report" "Kazinform"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat katibi Ruslan Jeldibay məlumat paylaşıb.

    Prezidentin çıxışı Bakı vaxtı ilə saat 10:00-da respublika televiziyalarında, eləcə də "Akorda"nın rəsmi sosial media səhifələrində canlı yayımlanacaq.

    Tokayevin müraciətində mövcud siyasi durum və iqtisadi vəziyyətlə bağlı mühüm açıqlamalar verəcəyi gözlənilir.

    Kasım-Jomart Tokayev xalqa müraciət Qazaxıstan
    Президент Казахстана выступит с обращением к народу

