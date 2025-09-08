Qazaxıstan Prezidenti xalqa müraciət edəcək
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 07:16
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev xalqa müraciət edəcək.
"Report" "Kazinform"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat katibi Ruslan Jeldibay məlumat paylaşıb.
Prezidentin çıxışı Bakı vaxtı ilə saat 10:00-da respublika televiziyalarında, eləcə də "Akorda"nın rəsmi sosial media səhifələrində canlı yayımlanacaq.
Tokayevin müraciətində mövcud siyasi durum və iqtisadi vəziyyətlə bağlı mühüm açıqlamalar verəcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
07:16
Qazaxıstan Prezidenti xalqa müraciət edəcəkDigər ölkələr
06:48
Mileyin partiyası Buenos-Ayresdəki seçkidə böyük fərqlə məğlub olubDigər ölkələr
06:21
Alman alimləri geniş yayılan virusun bloklanması üçün yeni metod hazırlayıbSağlamlıq
05:56
İsrail Ali Məhkəməsi fələstinli məhbusların pis qidalandığına dair qərar qəbul edibDigər ölkələr
05:17
TRIPP-nin həyata keçirilməsi fonunda Transxəzər qaz kəmərinin inşası yeni impuls qazanacaqEnergetika
04:52
Rumıniya parlamenti müxalifətin hökumətə etimadsızlıq təklifini rədd edibDigər ölkələr
04:18
Avropa ölkələrinin liderləri yenidən ABŞ-yə səfər edəcəklərDigər ölkələr
03:54
Tramp: Əminəm ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll edəcəyikDigər ölkələr
03:27