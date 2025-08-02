Президент Казахстана примет участие в конференции ООН в Туркменистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 августа посетит Туркменистан с рабочим визитом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 августа посетит Туркменистан с рабочим визитом.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, глава РК примет участие в Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Форум пройдет в туркменском курортном поселке Аваза.

Ожидается, что в ходе конференции будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества, устойчивого развития и транспортной связанности для государств, не имеющих прямого доступа к морю.