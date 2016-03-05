Президент Казахстана посетил первый в стране ресторан McDonald's

Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил первый в республике ресторан быстрого питания McDonald's.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства ознакомился с работой предприятия и побеседовал с трудовым коллективом. Официальное открытие ресторана в Астане состоится 8 марта.

Как сообщалось ранее, владельцем франшизы McDonald"s в Казахстане является Кайрат Боранбаев. Дочь Боранбаева является супругой внука президента Назарбаева.