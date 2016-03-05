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    Президент Казахстана посетил первый в стране ресторан McDonald's

    Назарбаев ознакомился с работой предприятия и побеседовал с трудовым коллективом

    Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил первый в республике ресторан быстрого питания McDonald's.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

    Глава государства ознакомился с работой предприятия и побеседовал с трудовым коллективом. Официальное открытие ресторана в Астане состоится 8 марта.

    Как сообщалось ранее, владельцем франшизы McDonald"s в Казахстане является Кайрат Боранбаев. Дочь Боранбаева является супругой внука президента Назарбаева.

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