Президент Казахстана поручил новому главе Минобороны укрепить боеготовность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял новоназначенного им министра обороны Даурена Косанова.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял новоназначенного им министра обороны Даурена Косанова.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента.

"В ходе встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ранее Токаев подписал указ об освобождении от должности главы Минобороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова, который занимал этот пост с 2022 года. Новым главой Минобороны был назначен заместитель Жаксылыкова - главком Сил воздушной обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Косанов.