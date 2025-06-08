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Президент Казахстана поручил новому главе Минобороны укрепить боеготовность

Президент Казахстана поручил новому главе Минобороны укрепить боеготовность Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял новоназначенного им министра обороны Даурена Косанова.
Другие страны
8 июня 2025 г. 14:57
Президент Казахстана поручил новому главе Минобороны укрепить боеготовность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял новоназначенного им министра обороны Даурена Косанова.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента.

"В ходе встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ранее Токаев подписал указ об освобождении от должности главы Минобороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова, который занимал этот пост с 2022 года. Новым главой Минобороны был назначен заместитель Жаксылыкова - главком Сил воздушной обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Косанов.

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