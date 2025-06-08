Президент Казахстана освободил от должности министров обороны и транспорта

Президент Казахстана освободил от должности главу Минобороны и министра траснпорта, сообщает пресс-служба лидера республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова, а также министра транспорта Марата Карабаева, которому ранее он объявил выговор.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Согласно информации, новым министром обороны назначен Даурен Косанов, ранее занимавший пост замминистра - главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана.

О том, кто станет новым главой Минтранса Казахстана, в пресс-службе главы государства пока не сообщили.