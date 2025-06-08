Президент Казахстана освободил от должности министров обороны и транспорта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова, а также министра транспорта Марата Карабаева, которому ранее он объявил выговор.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба лидера республики.
Согласно информации, новым министром обороны назначен Даурен Косанов, ранее занимавший пост замминистра - главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана.
О том, кто станет новым главой Минтранса Казахстана, в пресс-службе главы государства пока не сообщили.