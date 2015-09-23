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    ​Президент Йемена вернулся после бегства из страны в марте

    Он прилетел в Аден на военном саудовском самолете

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббо аль-Мансур Хади вернулся в страну после бегства в Саудовскую Аравию в марте этого года.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на британскую телерадиокорпорацию ББС.

    Он прилетел в Аден на военном саудовском самолете.

    Напомним, что с 26 марта коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией ведет военную операцию против хуситов. С начала операции коалиции в Йемене были убиты около 4,9 тысячи человек.

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