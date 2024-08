Президент Израиля выразил благодарность США за поддержку в деле освобождения заложников

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за предпринятые Вашингтоном вместе с другими посредниками усилия в вопросе освобождения израильских заложников.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Я еще раз подчеркну, что [для нас] нет более важной цели, чем возвращение заложников к их семьям, а также обеспечение права Израиля на самооборону", - написал он.