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Президент Италии назначил новые консультации о возможном правительстве на 27 августа

​Президент Италии назначил новые консультации о возможном правительств

Президент Италии Серджо Маттарелла дает время политическим партиям на переговоры о создании нового парламентского большинства и формировании правительства, а также назначил новые консультации.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства заявил в четверг по завершении первого тура переговоров о путях выхода из правительственного кризиса. Его выступление демонстрировал канал Rai News 24.

"Мне сообщили, что начаты переговоры, обратились с просьбой дать время на дополнительное выяснение условий для формирования парламентского большинства", - сказал Маттарелла. Он объявил, что во вторник 27 августа состоится новый раунд консультаций для обсуждения результатов переговоров.

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