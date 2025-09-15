Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Президент Ирана призвал мусульманские страны разорвать связи с Израилем

    • 15 сентября, 2025
    • 12:44
    Президент Ирана призвал мусульманские страны разорвать связи с Израилем

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал исламские страны к сплоченности для совместного решения текущих международных вопросов, в том числе связанных с действиями Израиля в регионе.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил Пезешкиан перед вылетом на саммит в Катар, где будет обсуждаться ситуация с авиаударом Израиля по Дохе.

    Президент подчеркнул необходимость консенсуса и координации действий странами региона.

    "Исламские страны должны предпринять практические меры в экономической, культурной и социальной сфере, чтобы разорвать связи с Израилем", - сказал иранский президент.

    По его мнению, если "мы, мусульмане, будем едины, то они (израильтяне - ред.) не смогут так легко нападать на исламские страны и нарушать законы мира".

    Напомним, что в Дохе проходит внеочередное заседание членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), оно посвящено удару Израиля по одной из резиденций палестинского движения ХАМАС в катарской столице. Встреча направлена на выработку согласованной позиции в связи с произошедшим.

    Он начал работу в воскресенье с участием министров иностранных дел исламских и арабских стран. Сегодня в саммите примут участие лидеры стран.

    В ходе саммита также планируется обсудить гуманитарную ситуацию в Газе и возможности дальнейшего сотрудничества между исламскими государствами в экономической, культурной и социальной сферах.

    Отметим, что 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В результате удара погибли 5 человек, но лидерам ХАМАС удалось остаться в живых. Катар 11 сентября созвал экстренный саммит арабских и исламских стран.

