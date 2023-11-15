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Президент Ирана потребовал от ХАМАС прекратить призывы вступить в войну

Президент Ирана потребовал от ХАМАС прекратить призывы вступить в войну Президент Ирана Эбрахим Раиси в начале ноября на встрече с руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией потребовал от представителей движения прекратить публичные призывы к вступлению в конфликт с Израилем, адресованные Тегерану и ливанской шиитской парт
Другие страны
15 ноября 2023 г. 21:58
Президент Ирана потребовал от ХАМАС прекратить призывы вступить в войну

Президент Ирана Эбрахим Раиси в начале ноября на встрече с руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией потребовал от представителей движения прекратить публичные призывы к вступлению в конфликт с Израилем, адресованные Тегерану и ливанской партии "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя палестинского движения.

По его информации, Иран потребовал от Исмаила Хании заставить замолчать тех членов ХАМАС, которые призывают Иран и "Хезболлах" выступить против Израиля в полную силу.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

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