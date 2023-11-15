Президент Ирана потребовал от ХАМАС прекратить призывы вступить в войну

Президент Ирана Эбрахим Раиси в начале ноября на встрече с руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией потребовал от представителей движения прекратить публичные призывы к вступлению в конфликт с Израилем, адресованные Тегерану и ливанской шиитской парт

Президент Ирана Эбрахим Раиси в начале ноября на встрече с руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией потребовал от представителей движения прекратить публичные призывы к вступлению в конфликт с Израилем, адресованные Тегерану и ливанской партии "Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя палестинского движения.

По его информации, Иран потребовал от Исмаила Хании заставить замолчать тех членов ХАМАС, которые призывают Иран и "Хезболлах" выступить против Израиля в полную силу.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.