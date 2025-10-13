Президент Индонезии впервые посетит Израиль
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 14:47
Президент Индонезии Прабово Субианто завтра прибудет в Израиль.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.
Согласно информации, что это будет первый визит Субианто в Израиль.
