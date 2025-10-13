İndoneziya Prezidenti ilk dəfə İsrailə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 15:09
İndoneziya Prezidenti Prabovo Subianto sabah İsrailə gedəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" mənbələrə istinadən yazıb.
Məlumata görə, bu, Subiantonun İsrailə ilk səfəri olacaq.
