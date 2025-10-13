İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İndoneziya Prezidenti ilk dəfə İsrailə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:09
    İndoneziya Prezidenti ilk dəfə İsrailə səfər edəcək

    İndoneziya Prezidenti Prabovo Subianto sabah İsrailə gedəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" mənbələrə istinadən yazıb.

    Məlumata görə, bu, Subiantonun İsrailə ilk səfəri olacaq.

    İsrail İndoneziya səfər
    Президент Индонезии впервые посетит Израиль
    Indonesia's president to arrive in Israel tomorrow

