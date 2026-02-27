İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Bahar Muradova Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 15:07
    Bahar Muradova Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova martın 5-i saat 11:00-da Salyan rayon Heydər Əliyev Mərkəzində vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Qəbulda Neftçala və Salyan rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.

    Son xəbərlər

    15:42

    ETX: "Narketing163" adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıb

    İKT
    15:41

    Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşır

    İnfrastruktur
    15:40

    Rumıniya Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan yaşıl enerji dəhlizinə qoşulmaq istəyir

    Energetika
    15:39

    Azərbaycanda "Süni İntellektə Hazırlıq İndeksi" hazırlanacaq

    İKT
    15:39

    Azərbaycanda "Data Lake"in yaradılması 2028-ci ilin iyuluna kimi başa çatacaq

    İKT
    15:38

    İcbari Sığorta Bürosu ötən il 749 min manat kompensasiya ödəyib

    Maliyyə
    15:36

    569 nömrəli marşrut xəttində avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    15:28

    Deputat: "Turizmin inkişafı ilə 450 mindən çox yeni iş yeri açıla bilər"

    Turizm
    15:23

    Azərbaycanda "Hökumət buludu"na keçid gələn ilin dekabr ayında başa çatacaq

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti