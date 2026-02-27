Bahar Muradova Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 27 fevral, 2026
- 15:07
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova martın 5-i saat 11:00-da Salyan rayon Heydər Əliyev Mərkəzində vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Qəbulda Neftçala və Salyan rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.
