Президент Гвинеи отправил в отставку правительство

Правительство Гвинеи во главе с премьер-министром на переходный период Амаду Ури Ба отправлено в отставку указом президента республики Мамади Думбуя.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Guinee 360.

Он распорядился, чтобы генеральные секретари министерств продолжали заниматься текущими делами своих ведомств до назначения нового правительства. Ожидается, что имя главы нового кабмина и его состав станут известны в ближайшие дни.

Отставка правительства произошла спустя почти неделю после вступления Думбуя в должность президента Гвинеи. Он победил на выборах, состоявшихся в стране 28 декабря 2025 года. Мандат президента Гвинеи действует семь лет.

Думбуя пришел к власти в сентябре 2021 года в результате государственного переворота, в результате которого был свергнут президент республики Альфа Конде. Состоявшимся в декабре выборам предшествовало принятие на общенациональном референдуме новой конституции республики. Ожидается, что в ближайшее время в Гвинее пройдут парламентские выборы, которые завершат возвращение страны к гражданской форме правления.