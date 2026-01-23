İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 23 yanvar, 2026
    • 11:02
    Qvineya Prezidenti hökuməti istefaya göndərib

    Qvineya Prezidenti Mamadi Dumbuyanın fərmanı ilə keçid dövrü Baş naziri Amadu Uri Banın başçılıq etdiyi hökumət istefaya göndərilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Guinee 360" xəbər portalı məlumat yayıb.

    O, nazirliklərin baş katiblərinə yeni hökumət təyin edilənədək öz qurumlarının cari işləri ilə məşğul olmağı tapşırıb. Yeni kabinetin rəhbərinin adı və tərkibinin yaxın günlərdə məlum olacağı gözlənilir.

    Hökumətin istefası M.Dumbuyanın Prezident vəzifəsinə başlamasından təxminən bir həftə sonra baş verib. O, 2025-ci il dekabrın 28-də ölkədə keçirilmiş seçkilərdə qalib gəlib. Qvineyada prezidentlik müddəti yeddi ildir.

