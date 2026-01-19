Президент Гватемалы объявил чрезвычайное положение в стране из-за всплеска преступности

Я принял решение ввести режим осадного положения на всей территории страны сроком на 30 дней начиная с сегодняшнего дня. Его цель - гарантировать защиту и безопасность граждан, а также задействовать всю мощь государства, прежде всего Национальной гражданской полиции и армии Гватемалы, для борьбы с бандами и предотвращения их террористических действий

Как передает Report, об этом заявил президент Гватемалы Бернардо Аревало в обращении к нации, которое транслировалось по местному телевидению.

По его словам, власти не намерены идти на уступки криминальным структурам и продолжат жесткие действия по восстановлению правопорядка. Аревало отметил, что всплеск насилия стал ответом преступных групп на операции властей по восстановлению контроля над тюрьмами, где ранее произошли массовые бунты и были захвачены заложники. Он сообщил, что в результате совместных операций сил безопасности государству удалось полностью восстановить контроль над рядом пенитенциарных учреждений и освободить всех удерживаемых лиц.

Президент Гватемалы заверил, что введение чрезвычайного положения не затронет повседневную жизнь граждан, работу государственных и частных учреждений, а также свободу передвижения населения, за исключением мер, непосредственно связанных с обеспечением общественной безопасности.

Аревало также объявил о трехдневном национальном трауре в связи с гибелью сотрудников полиции, ставших жертвами нападений преступных групп. "Их мужество и самоотверженность навсегда останутся примером служения народу", - подчеркнул он.

Ранее министр внутренних дел Гватемалы Марко Антонио Вильера сообщил, что семь сотрудников Национальной гражданской полиции страны погибли в результате вооруженных атак.