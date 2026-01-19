İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 06:49
    Qvatemala Prezidenti cinayətkarlığın artması səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edib

    "Bu gündən etibarən ölkə daxilində 30 günlük fövqəladə vəziyyət tətbiq etmək qərarına gəldim. Onun məqsədi vətəndaşların müdafiəsini və təhlükəsizliyini təmin etmək, dövlətin bütün gücünü, əsasən Milli Mülki Polisi və Qvatemala Ordusunu dəstələrlə mübarizə aparmaq və onların terrorçu hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün istifadə etməkdir".

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Qvatemala Prezidenti Bernardo Arevalo xalqa müraciətində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hakimiyyət cinayətkar təşkilatlara güzəştə getmək niyyətində deyil və asayişi bərpa etmək üçün sərt tədbirlər görməyə davam edəcək. Arevalo qeyd edib ki, zorakılığın artması cinayətkar qrupların əvvəllər kütləvi iğtişaşların və girov götürülmənin baş verdiyi həbsxanalara nəzarəti bərpa etmək üçün hökumət əməliyyatlarına cavabıdır.

    O bildirib ki, təhlükəsizlik qüvvələrinin birgə əməliyyatları nəticəsində dövlət bir sıra penitensiar müəssisələr üzərində nəzarəti tam şəkildə bərpa edib və bütün saxlanılanları azadlığa buraxıb.

    Qvatemala Prezidenti əmin edib ki, fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi, ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə birbaşa əlaqəli tədbirlər istisna olmaqla, vətəndaşların gündəlik həyatına, dövlət və özəl qurumların işinə və ya əhalinin hərəkət azadlığına təsir göstərməyəcək.

    Arevalo həmçinin dəstə hücumlarının qurbanı olan polis məmurlarının ölümü ilə bağlı üç günlük milli matəm elan edib.

    Президент Гватемалы объявил чрезвычайное положение в стране из-за всплеска преступности

