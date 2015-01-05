Президент Франции ожидает прогресса на встрече по Украине в Астане

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ожидает прогресса на встрече по Украине в "нормандском формате", которая должна состояться 15 января, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча по Украине на высшем уровне в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина и Россия) пройдет 15 января в Астане. Казахстан подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров о ситуации вокруг Украины 15-16 января или в другое время.